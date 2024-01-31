BIST 8.480
DOLAR 30,36
EURO 32,90
ALTIN 1.989,32
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan 'kendi mahallesi'ne Başak Demirtaş isyanı! 'Terörist'ti, 'hanım' oldu...

Şamil Tayyar'dan 'kendi mahallesi'ne Başak Demirtaş isyanı! 'Terörist'ti, 'hanım' oldu...

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olması ihtimaline karşı kendi mahallesindeki 'tavır' değişikliğine tepki gösterdi. "Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor" diyen Tayyar, "Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?" diye sordu.

Abone ol

AK Parti eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olma talebi sonrası 'kendi mahallesi'ndeki tavır değişikliğine ateş püskürdü. Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlara insani tepki gösterdikleri için linç edildiklerini hatırlatan Tayyar, "Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor. Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?" diye sordu. İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı...

Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında!

Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül‘le birlikte Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik. Sözümona bizim mahallede…

10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik! Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında.

Şimdi 'Hanım' diyorlar, 'terörist' demiyorlar!

Şimdi bakıyorum, o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar.

Siyaseten işimize geldiği için mi döndük!

Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?

İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz.

O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? MEDAR anketinden çarpıcı sonuçlar...
Foto Galeri İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? MEDAR anketinden çarpıcı sonuçlar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bakan Ersoy, 2024 yılı hedefini açıkladı: 2023, turizmde rekorlara imza atılan bir yıl oldu
Bakan Ersoy, 2024 yılı hedefini açıkladı: 2023, turizmde rekorlara imza atılan bir yıl oldu
Patlayan doğal gaz borusu alev aldı
Patlayan doğal gaz borusu alev aldı
FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaki eski tetkik hakimine 32 yıla kadar hapis istemi
FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaki eski tetkik hakimine 32 yıla kadar hapis istemi
5 metreyi aşan karı yararak köy yolunu ulaşıma açtılar
5 metreyi aşan karı yararak köy yolunu ulaşıma açtılar
Hayvanlarına şap aşısı yaptırmayanlara 73 bin TL idari para cezası
Hayvanlarına şap aşısı yaptırmayanlara 73 bin TL idari para cezası
Tokat’ta bir cip kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı
Tokat’ta bir cip kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı
Jaguar'lı çifte cinayet davasında yeni gelişme!
Jaguar'lı çifte cinayet davasında yeni gelişme!
Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza
Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Freni patlayan midibüs kaldırıma çarpıp ağacı devirerek durabildi
Freni patlayan midibüs kaldırıma çarpıp ağacı devirerek durabildi
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması