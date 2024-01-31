Şamil Tayyar'dan 'kendi mahallesi'ne Başak Demirtaş isyanı! 'Terörist'ti, 'hanım' oldu...

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olması ihtimaline karşı kendi mahallesindeki 'tavır' değişikliğine tepki gösterdi. "Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor" diyen Tayyar, "Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?" diye sordu.

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AK Parti eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olma talebi sonrası 'kendi mahallesi'ndeki tavır değişikliğine ateş püskürdü. Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlara insani tepki gösterdikleri için linç edildiklerini hatırlatan Tayyar, "Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor. Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?" diye sordu. İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı...

Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında!

Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül‘le birlikte Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik. Sözümona bizim mahallede…

10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik! Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında.

Şimdi 'Hanım' diyorlar, 'terörist' demiyorlar!

Şimdi bakıyorum, o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar.

Siyaseten işimize geldiği için mi döndük!

Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi?

İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz.

O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz.