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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri açıklandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri açıklandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, İspanyol takımı Perfumerias Avenida ile ÇBK Mersin ise yine İspanya'dan Casademont Zaragoza ile eşleşti.

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida ile rakip olurken, ÇBK Mersin de İspanya'dan Casademont Zaragoza'yla eşleşti.

İlk maçlarını sahalarında oynayacak Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, turu geçmeleri durumunda Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçları 21 ve 28 Şubat tarihinde, turun uzaması halinde üçüncü müsabakalar ise 6 Mart’ta yapılacak. İki galibiyet alan takımın üst tura çıkacağı turnuvanın Dörtlü Final’i de 12-14 Nisan'da oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe - Perfumerias Avenida
ÇBK Mersin - Casademont Zaragoza
ZVVZ USK Prag - Beretta Famila Schio
DVTK HUN-Therm - Villeneuve-d'Ascq

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