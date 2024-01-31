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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Miguel Crespo'nun yeni takımı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Miguel Crespo'nun yeni takımı

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo, satın alma opsiyonuyla İspanya La Liga kulübü Rayo Vallecano'ya kiralandı.

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Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, satın alma opsiyonu ile birlikte La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandı.

27 yaşındaki defansif orta saha, sezon sonuna kadar İspanyol kulübünde forma giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Rayo Vallecano da Crespo'nun transferini duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Miguel Crespo yeni bir Rayo Vallecano futbolcusu. Orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek" ifadeleri yer aldı.

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