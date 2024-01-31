Barış Yarkadaş duyurdu: CHP Edremit'te mor sandık iptal edildi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulan ve tepki gören mor sandık uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

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CHP Genel Merkezi, ön seçimde beş aday adayı arasından seçilebilir durumdaki iki kadın aday adayının yarışmasına karar vermiş, Edremit’teki parti üyeleri Nevin Sayman ve Seval Bozkurt arasında tercih yapacağı açıklanmıştı.

İki kadın aday adayı arasında tercih yapılması amaçlanan mor sandık uygulamasının iptal edildiği belirtildi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"CHP büyük bir yanlıştan döndü…

Önceki gün @tv100

’de de tepki gösterdiğimiz MOR SANDIK uygulaması iptal edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit İlçe Başkanlığı’nda 12 aday adayı ile buluşarak, “Eğilim yoklamasına tüm adaylar girecek. Kadın aday - erkek aday ayrımı yapılmayacak” dedi.

Böylece iki kadın adayın da itiraz ettiği uygulama gündemden düştü. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da aday olmayacağını açıkladı. Edremit’te 11 adayın yarışacağı eğilim yoklaması pazar günü yapılacak."