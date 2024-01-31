İstanbul'da yeni Seçil Erzan vakası! Emekli bankacı yüksek kar vaadiyle para toplayıp....

Futbol dünyasını 'Fatih Terim Fonu' vurgunuyla milyonlarca dolan dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'dan sonra İstanbul'da bir başka bankacı daha, borsada ayda yüzde 20 kar vaadiyle para toplayıp ortadan kayboldu. Şikayet üzerine ailesiyle birlikte gözaltına alınıp tüm malvarlığına el konuldu.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı mağdurların borsada yüksek kar vaadinde bulunan kişilere verdikleri paraları alamadıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

7 kişiden 11 milyon lira almış

İfadeleri alınan 7 kişi, borsada ayda yüzde 20 kar vadeden emekli bankacı Müjgan D'ye (63) verdikleri paraları bir süre sonra alamayıp mağdur edildiklerini söyledi. İncelemede, mağdurların toplam 11 milyon lirayı geri alamadığı tespit edildi.

Ailesiyle birlikte gözaltına alındı

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, Müjgan D, kızı Serpil D, oğlu Emre D. ile eşi Cevdet D'nin de aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından emekli bankacı Müjgan D'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Tüm malvarlıklarına el konuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan bir şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılacağı öğrenildi.

Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında zanlıların toplam 32 milyon lira değerinde 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet ile banka ve kripto varlıklarına el konuldu.