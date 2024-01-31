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Kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti

Kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göne, Lüleburgaz ilçesi Özgürlük Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, yaya geçidinin biraz uzağında cadde çıkışında, karşıya geçmek üzere yola adım atarak ilerlemeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra köşede bekleyen kamyon, yayayı fark edemedi ve gaza bastı. Çarptığı yayayı geç fark eden sürücü ilerledikten sonra durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaya olay yerine hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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