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BBP lideri Destici partisinin seçim beyannamesinin açıklanacağı tarihi verdi

BBP lideri Destici partisinin seçim beyannamesinin açıklanacağı tarihi verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 11 Şubat'ta seçim beyannamesini açıklayacaklarını belirterek, "Orada bütün adaylarımızı ilan ederek, seçim startını tam manasıyla vermiş olacağız." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadelenin farklı alan ve cephelerde devam ettiğini söyledi.

"TBMM'de dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olunduğunu" savunan Destici, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın TBMM'de okunduğunu anımsattı.

Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir." diye konuştu.

"Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi var"

Anaysa Mahkemesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliğinin devleti, içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı korumak olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi vardır. Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı, yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesidir."

TBMM'nin 30 yılı aşkın süredir, terör örgütünün propaganda ve yıkıcı faaliyetlerine alet edildiğini söyleyen Destici, siyasi partilerin bir bölümünün birkaç milletvekilliği ve belediye kazanmak uğruna terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaptığını ileri sürdü.

"Türkiye İşçi Partisinin, Meclisteki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" ifade eden Destici, kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusunun eylem çağrısını yapanlar olduğunu kaydetti.

Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar." dedi.

Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.

Bir gazetecinin seçim çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Mutlaka mitinglerimiz olacak. Başta Sivas olmak üzere, faklı illerde, iddialı olduğumuz ilçelerde mitinglerimizi gerçekleştireceğiz. Seçim startını 28 Ocak'ta Sivas'ta vermiştik. 11 Şubat'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Orada seçimlere katılacak bütün adaylarımızı ilan ederek, seçim startını tam manasıyla vermiş olacağız." yanıtını verdi.

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