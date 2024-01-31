Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: Deprem bakımından en çekinceli yerler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından deprem gerçeği ülke gündeminden düşmüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde yer alan "en çekinceli" yerleri açıkladı.Abone ol
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaşanan her depremde büyük korku yaşanmaya devam ediyor. Deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Kırığı üzerinde deprem bakımından "en çekinceli" yerleri açıklayarak uyarıda bulundu.
Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Doğu Anadolu Kırığı üzerinde, deprem bakımından en çekinceli yer, 1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir."