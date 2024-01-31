BIST 8.481
DOLAR 30,36
EURO 32,93
ALTIN 1.988,66
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: Deprem bakımından en çekinceli yerler

Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: Deprem bakımından en çekinceli yerler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından deprem gerçeği ülke gündeminden düşmüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde yer alan "en çekinceli" yerleri açıkladı.

Abone ol

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaşanan her depremde büyük korku yaşanmaya devam ediyor. Deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Kırığı üzerinde deprem bakımından "en çekinceli" yerleri açıklayarak uyarıda bulundu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Doğu Anadolu Kırığı üzerinde, deprem bakımından en çekinceli yer, 1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul Modern, "Dünyanın En İyileri" listesine girdi
İstanbul Modern, "Dünyanın En İyileri" listesine girdi
Fırtına ahşap tekneyi alabora etti
Fırtına ahşap tekneyi alabora etti
Ordu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el koyulacak!
Ordu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el koyulacak!
Jandarmanın yakaladığı 8 aranan şahıs cezaevine gönderildi
Jandarmanın yakaladığı 8 aranan şahıs cezaevine gönderildi
Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirdi
Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirdi
MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
RAMS Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti
RAMS Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti
Kastamonu’da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
Kastamonu’da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
BBP lideri Destici partisinin seçim beyannamesinin açıklanacağı tarihi verdi
BBP lideri Destici partisinin seçim beyannamesinin açıklanacağı tarihi verdi
Kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti
Kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti
Barış Yarkadaş duyurdu: CHP Edremit'te mor sandık iptal edildi
Barış Yarkadaş duyurdu: CHP Edremit'te mor sandık iptal edildi