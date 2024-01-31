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MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu.

MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.

İşte MHP'nin açıkladığı 55 adayın isimleri

TRABZON ÇARŞIBAŞI / AHMET KELEŞ

BİLECİK SÖĞÜT / FERHAT DURGUT

YOZGAT AYDINCIK / SELAHATTİN ÖZDEMİR

YOZGAT ÇANDIR / ERTAN EROĞLU

YOZGAT ÇAYIRALAN / AHMET KAYGISIZ

YOZGAT KADIŞEHRİ / HASAN SEDAT AKSU

YOZGAT SARIKAYA / ALPARSLAN ERBEK

YOZGAT YENİFAKILI / MUSA SARIASLAN

DÜZCE YIĞILCA / MUHTEREM BALTACI

DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ / METİN ALBAYRAK

EDİRNE İPSALA ESETÇE / TURGAY ŞİMŞEK

EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU / FAHRİ ALDANMAZ

EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK / TANER KARLIDAĞ

EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR / VAHİT GÜNEY

EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ / UFUK KORKUT

EDİRNE MERİÇ SUBAŞI / VELİ GÖRME

EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH / KÜRŞAT KASTAMONİ

ELAZIĞ ARICAK AKÇAKİRAZ / HALİL BİNGÖL

ELAZIĞ ARICAK BÜKARDI / BURAK KAYA

ELAZIĞ ARICAK ERİMLİ / MAHMUT DEMİREL

ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK / MEHMET OLĞUN

ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN / ALPEREN DİLENÇ

ELAZIĞ MERKEZ MOLLAKENDİ / ONUR YÜCEDAL

ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK / MURATHAN KOKTAŞ

ELAZIĞ MERKEZ YURTBAŞI / HAKİM SEVİNÇ

ELAZIĞ PALU BEYHAN / YUSUF DİRİBAŞ

ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN / RESUL KILIÇ

ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY / AYKUT ARTUÇ

ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA / SAİT DURGUN

ERZİNCAN TERCAN KARGIN / BÜNYAMİ ADİL ERDEN

ERZİNCAN TERCAN MERCAN / BAYRAM BİLİCİ

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK / İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA

GİRESUN BULANCAK AYDINDERE / EROL ÇELİK

GİRESUN BULANCAK KOVANLIK / İSLAM PEKDEMİR

GİRESUN DERELİ YAVUZKEMAL / KAZIM ÖNAL

GİRESUN EYNESİL ÖREN / BEKİR YETİM AHMETOĞLU

GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU / SELİM HAMZAOĞLU

GİRESUN MERKEZ DUROĞLU / HALİL ÇETİN

GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE / HACI GASIM AKILLI

GÜMÜŞHANE ŞİRAN YEŞİLBÜK / SEZAİ DOĞAN

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN / YAKUP TURGUT

IĞDIR MERKEZ HALFELİ / ALAEDDİN OKAN

IĞDIR MERKEZ HOŞHABER / SEFA YURTSEVEN

IĞDIR MERKEZ MELEKLİ / MÜCAHİT TANIK

KARABÜK YENİCE YORTAN / ALİ ŞIK

KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT / AHMET ARI

KARAMAN ERMENEK KAZANCI / OSMAN ACAR

KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR / TURGAY EKİN

KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI / MUSTAFA GÜL

KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE / HASAN TURGUT

KIRIKKALE MERKEZ HACILAR / MEHMET KOYUNCU

KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ / ERKAN ÇAĞLAR

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ / BEKİR YILMAZ

KIRŞEHİR MERKEZ ÖZBAĞ / RASİM ARAZAY

KIRŞEHİR KAMAN KURANCILI / ERDOĞAN TEKELİ

mhp
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