FETÖ üyeliğinden 3 yıldır aranan firari eski polis memuru yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıldır aranan eski polis memuru yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.K'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

Üç yıldır aranan eski polis memuru ekiplerce yakalandı. M.K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yaptığı fişlemelerde "örgüte en üst derecede sadakatle bağlı" olarak kodlandığı tespit edildi.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.