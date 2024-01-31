Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.