İYİ Parti'den İstifa etti, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu! Mehmet Tosun kimdir...

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından makamında ağırlanan Tosun, Bodrum belediye başkanı adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı...

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2004-2014 yılları arasında 2 dönem MHP'den Konacık Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Tosun, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den, 2019 seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Seçimi kazanamayan Tosun İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Tosun şimdi de AK Parti'nin Bodrum Belediye başkan adayı oldu.

Erdoğan ile konuşup açıkladı

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi Binasında düzenlenen Yerel Seçim Beyanname açıklama töreni sonrası Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tosun, AK parti adayı olduğunu resmen duyurdu. İşte Tosun'un o açıklaması:

Cumhurbaşkanımızın daveti ile...

- Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum’un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

- Kendisi, bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve Ak Parti’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için, hayırlısıyla yeniden başlıyoruz.