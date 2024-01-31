BIST 8.551
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.992,41
HABER /  GÜNCEL

Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu

Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince Yavuzlar Suç Örgütü’ne gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 365 milyon TL değerinde nakit ve gayrimenkule el konuldu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Yavuzlar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptığı ve elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edilen Yavuzlar Suç Örgütü'ne gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.T. (48), M.T. (24), M.T. (22), M.T. (45), M.T. (27) ve D.T. (25) yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yavuzlar Organize Suç Örgütüne yönelik şüpheli şahısların, MASAK, GİB, SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan rapora göre ellerinde bulunan 70 milyon 120 bin 124 liraya, imara açık şekilde bulunan 275 milyon TL değerindeki 55 dönüm araziye ve 20 milyon TL değerindeki 4 adet daireye el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar üstünde yiyecek arayan tilki dron ile görüntülendi
Kar üstünde yiyecek arayan tilki dron ile görüntülendi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en güzel gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en güzel gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı
LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı
Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Muharrem İnce partisinin 24 belediye başkan adayını açıkladı, CHP'yi topa tuttu
Muharrem İnce partisinin 24 belediye başkan adayını açıkladı, CHP'yi topa tuttu
Uzmanı uyardı, o hastalık ağızda oluşan lezyonlarla kendini gösteriyor
Uzmanı uyardı, o hastalık ağızda oluşan lezyonlarla kendini gösteriyor
Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı
Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı
Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu
Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu
Yağız Kaan, uluslararası satranç festivalinde şampiyon oldu
Yağız Kaan, uluslararası satranç festivalinde şampiyon oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: Deprem bakımından en çekinceli yerler
Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: Deprem bakımından en çekinceli yerler
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul Modern, "Dünyanın En İyileri" listesine girdi
İstanbul Modern, "Dünyanın En İyileri" listesine girdi