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Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te bir inşaat firmasının şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan, kaldığı konteynerde elektrikli ısıtıcısından çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde, inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e gelmiş

Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği öğrenildi. Öte yandan, Arslan’ın cenazesinin yakınları tarafından alınacağı öğrenilirken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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