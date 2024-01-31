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"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

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"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia ediliyordu. "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" yorumlarını sonrası yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmişti.

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"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

Ünlü çift özel hayatlarına dair aldıkları iddia edilen bir kararla gündeme geldi. 

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"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

Çiftin çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu.

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"Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan jet hızında açıklama

Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı:

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