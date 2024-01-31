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Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Valencia forması giyen 33 yaşındaki savunmacı Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Madrid temsilcisi, son olarak Valencia'da top koşturan Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paulista’nın uzun bir kariyere ve maksimum deneyime sahip olduğu, 33 yaşındaki oyuncunun LaLiga'nın yanı sıra Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de forma giydiği aktarıldı.

Paulista, bu sezon Valencia ile 18’i La Liga, 1’i Kral Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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