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Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı

Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına karşı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü Kalkan operasyonlarında başarılı bir sonuç daha elde etti. Nizip ilçesinde 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan yol kontrolünde, ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenleri farklı illere nakletmeye çalışan M.B. ve M.E. isimli iki organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen iki araca da el konuldu.

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