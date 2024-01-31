CHP'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'afiş' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki iddiasına ilişkin, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'li Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'de "kara bir gün" yaşandığını; Atalay'ın Meclis'e gelemeden vekilliği düşürülen milletvekili olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Günaydın, "Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir. Meclis Başkanı ne yaptı, 'öyle bir zamana denk getirelim ki Bekir Bozdağ burada başkanvekili olsun, ben de yurtdışında olayım...' Evet bu mükemmel zamanlamayı yaptınız. Numan Kurtulmuş; sorumluluktan kaçan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanan bir Meclis Başkanı olarak maalesef tarihe geçtiniz." diye konuştu.

Meral Akşener'in "afiş" açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Günaydın, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İYİ Partinin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak, kendisini engellemekle itham etmek, İYİ Partinin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"DEM de diğer partiler gibi istediği yerde adaylarını çıkartır"

Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Başak Demirtaş'ın aday adayı olduğu yönündeki açıklamasıyla birlikte iki parti arasında heyetler arası görüşmelerin sona erip ermediği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz bütün siyasal partilerle basına açık, şeffaf bir ilişkiyi sürdürüyoruz. Burada bazen Meclis gündemi, Türkiye gündemi, yerel seçimler gündemi konuşuluyor. Bugün de konuşuruz, yarın da konuşmaya devam ederiz. Benzer zaman dilimlerinde kimin kiminle hangi meşru olmayan ilişkileri yürüttüğünü biliyoruz. Elbette DEM de diğer partiler gibi kendi kararlarını alır, istediği yerde adaylarını çıkartır. Biz sabırla nihai kararın oluşmasını bekleriz."