BIST 8.529
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.992,39
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de kar birçok noktayı beyaza bürüdü, araçları yolda bıraktı

Mersin'de kar birçok noktayı beyaza bürüdü, araçları yolda bıraktı

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, birçok ilçede kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bir tır kaydı, yolu kapattı, Silifke-Mut arasında ise birçok araç yolda kaldı.

Abone ol

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Mersin'in 800 rakım üzerindeki ilçelerinde etkili oluyor. Özellikle Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Mut ile Silifke ilçeleri arasında otobüs ve küçük araçlar yolda kaldı. Yolun açılması için bölgeye karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Kızılbağ Mahallesi girişinde ise bir tır karda kayarak yolu kapattı. Mut-Karaman-Sertavul geçidi ve Mut-Silifke karayolunda yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Erdemli ilçesinde ise bin rakım üzerindeki yayla ve mahalleler de beyaza büründü. Kar yağışı mahallelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Toros, Güneyli ve Avgadı bölgelerinde senenin ilk kar yağışını gören vatandaşlar, bereketli olmasını diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi
Bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi
Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
İmamoğlu'ndan Akşener'e 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane' yanıtı
İmamoğlu'ndan Akşener'e 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane' yanıtı
Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez
Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez
Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar
CHP'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'afiş' yanıtı
CHP'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'afiş' yanıtı
Kırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü
Kırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü
Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı
Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı
Dacia, Dakar Rallisi'ne Sandrider ile katılacak!
Dacia, Dakar Rallisi'ne Sandrider ile katılacak!
Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı
Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı