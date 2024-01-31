BIST 8.529
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.992,39
HABER /  SPOR

Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abone ol

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Kocaelispor, Adanaspor’u konuk edecek. Kocaelispor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak müsabakanın hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Yeşil-siyahlılar yarın yapılacak taktik antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Körfez temsilcisi 39 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Adanaspor maçında mutlak galibiyeti hedefleyen Kocaelispor, Göztepe’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar
CHP'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'afiş' yanıtı
CHP'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'afiş' yanıtı
Kırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü
Kırklareli'nde kamyonun çarptığı kadın öldü
Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı
Gaziantep’te yasadışı göçmen taşıyan 2 organizatör yakalandı
Dacia, Dakar Rallisi'ne Sandrider ile katılacak!
Dacia, Dakar Rallisi'ne Sandrider ile katılacak!
Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı
Atletico Madrid, Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattı
Devlet Bahçeli'den Can Atalay açıklaması! "Adalet yerini buldu", "Darbeye kalkışan Anayasa Mahkemesi'dir...
Devlet Bahçeli'den Can Atalay açıklaması! "Adalet yerini buldu", "Darbeye kalkışan Anayasa Mahkemesi'dir...
Dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gaspettiler
Dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gaspettiler
Kolajen sayesinde hamsiye olan ilgi arttı
Kolajen sayesinde hamsiye olan ilgi arttı
Adana Demirspor’da ayrılık! Resmen açıklandı
Adana Demirspor’da ayrılık! Resmen açıklandı
İYİ Parti'den İstifa etti, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu! Mehmet Tosun kimdir...
İYİ Parti'den İstifa etti, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu! Mehmet Tosun kimdir...