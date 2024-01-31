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Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez

Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez

Romanya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'i Uluslararası Adalet divanının ihtiyati tedbir kararına uymaya çağırdı. Gazze'de derhal tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Hakan Fidan, Montrö boğazlar sözleşmesine de değindi. Montrö'nün tartışılması düşünülemez diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Hakan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafsız bir biçimde ve titizlikle uygulanmasının Türkiye olarak sürdürüldüğünü belirten Fidan, "Dün, Sofya'da da basın toplantısında söyledim, bugün yine tekrar ediyorum, Montrö'nün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." diye konuştu.

Fidan, Rumen mevkidaşıyla görüşmesinde, Balkanlar'daki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, Orta Doğu'da yaşananların da görüşüldüğünü söyledi.

Fidan, mevkidaşıyla Gazze'deki vahşeti, dramı ve bunun oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdiklerini vurgulayarak, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırdığını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ettiğine vurgu yapan Fidan, bombardımandan kurtulabilenlerin açlık ve salgın hastalıklarla boğuştuklarını dile getirdi.

Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

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