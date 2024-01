Japonya'da betonun az kullanılması ölümleri engelliyor!

Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, ahşap evlerin yıkım ve can kaybını engellediğini söyledi.

Abone ol

Ahşap evlerden dolayı depremde maddi zarar meydana geldiğini belirten Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, can kaybının olmamasını bu evlere bağladığını söyledi. Çelik, "Türkiye’ye baktığımızda can ve mal kaybı oldukça yüksek. Bakıldığı zaman Japonya depreminde can kaybı ve yıkım olmaması gözleri Türkiye'de neden bu derece büyük yıkım olduğuna çevriliyor. Japonya’da oluşan depremler Türkiye'de olduğu kadar şiddetli değil. İkincisi husus Japonya beton ve demir çok kullanmıyor, genellikle ahşap evler yapılıyor. Birçok yapıları ya tek katlı ya da 2 katlıdır. Sadece metropol şehirlerde yüksek yapılar var, onlar da çelikten yapılır. Türkiye’deki inşaat mühendisleri ve mimarlar kesinlikle Japonya’nın mühendislerinden daha iyi daha kaliteli ve iyi eğitim alıyorlar. Bizim ülkemizde yüksek yapılar çok mevcut. Binalarımızın yüzde 90'ı beton, demirden yapıldığı ve yüksek katlı olduğu için yıkım ve can kaybımız da yüksek oluyor" şeklinde konuştu.