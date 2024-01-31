BIST 8.501
DOLAR 30,34
EURO 32,97
ALTIN 1.991,93
HABER /  GÜNCEL

Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı

Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallelerinden Küçükköy sınırları içinde 29 Ekim Caddesi Varol 2 apartmanının üçüncü katında bulunan dubleks dairede yangın çıktı. Kuvvetli poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ilk belirlemelere göre arızalanan klimadan kaynaklandığı öne sürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Naime Sakarya isimli kadının alevlerden ve dumandan etkilendiği ve ekipler tarafından yanan evden çıkartılarak Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye ekiplerinin 5 arazöz ve bir kamyonetle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu
Sadece uyuyarak demans riskini azaltabilirsiniz
Sadece uyuyarak demans riskini azaltabilirsiniz
Japonya'da betonun az kullanılması ölümleri engelliyor!
Japonya'da betonun az kullanılması ölümleri engelliyor!
Mersin'de kar birçok noktayı beyaza bürüdü, araçları yolda bıraktı
Mersin'de kar birçok noktayı beyaza bürüdü, araçları yolda bıraktı
Bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi
Bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi
Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
İmamoğlu'ndan Akşener'e 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane' yanıtı
İmamoğlu'ndan Akşener'e 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane' yanıtı
Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez
Hakan Fidan'dan Montrö açıklaması: Tartışılması düşünülemez
Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar
İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar