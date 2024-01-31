Murat Kurum duyurdu! Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına yaş düzenlemesi

Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluşan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimler öncesinde projelerini sıraladı. Kurum, İstanbul için kentsel dönüşüm projesinden bahsederken, annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkının da uzatılacağını duyurdu.

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Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu kez Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle buluştu. Burada kısa bir konuşma da yapan Murat Kurum, kadın girişimcilere müjde verdi.

Kadın girişimcileri destekleyeceklerini söyleyen Kurum, "100 bin girişimci kadınımıza; size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir’ diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında’ diyeceğiz." dedi.

Murat Kurum ayrıca İstanbul'da annelere tanınan 0-4 yaş çocuğu olanların ücretsiz ulaşım desteği kullanması yönünde de bir düzenleme yapacaklarını duyurdu.

Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkı 0-6 yaşa yükselecek

Çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyeye biz getireceğiz. Size 3 müjdemiz daha var. Çocukların İstanbul’unda okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bardağın yarısı kadar süt olmayacak. Sizin gözünüzün arkada kalmayacağı bir anlayışı tesis edeceğiz. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız.

Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de babalara da çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat etme hakkını tanıyoruz. Bu anlayışla biz hep sokakta olacağız. Milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede bulmak istiyorsa biz orada olacağız. İstanbul’un kadınlarına, çocuklarına ve geleceğine odaklanacağız.