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DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti

DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti

DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB Bulut Teknolojileri, dijital varlıkları saklama hizmeti sunmaya başladı.

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DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB Bulut Teknolojileri dijital varlıkları saklama hizmeti sunmaya başladı. Kullanıcılar dijital varlıklarını platform aracılığıyla saklayıp yönetebilecek.

“Dijital varlıkların yönetimini güvenilir teknolojilerle sağlıyoruz”

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam yaptığı açıklamada, “NEOHUB olarak kurulduğumuz günden itibaren farklı iş modelleri üreten bir fabrika olma vizyonuyla çalışıyor; geleceğin bankacılık sistemine yeni teknolojiler tasarlamayı ve bunları bütün sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı vizyonla, dijital varlık dünyasındaki yenilikçi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Yoğun ilgi gören dijital varlıklardan avantajlı şekilde yararlanmayı ve bunları akıllı çözümlerle yönetmeyi sağladığımız NEOHUB Bulut Teknolojileri A.Ş. iştirakimiz ile, sektördeki yenilikçi ve güvenilir teknolojileri kullanarak, çeşitli dijital varlıkların yönetimini sağlıyoruz. İlk etapta DenizBank çalışanlarına açtığımız platformumuzu en kısa sürede yüksek güvenlikli özelliği ile farklılaşan hizmet anlayışımızla tüm kullanıcılara hazır hale getireceğiz” dedi.

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