Bomba Ekrem İmamoğlu iddiası! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu adamdan beni kurtarın" dedi

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki kriz giderek derinleşirken, gazeteci Ever Aysever'den bomba bir iddia geldi. Aysever, "Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmede "Sayın Genel Başkanım, lütfen beni Ekrem İmamoğlu'ndan kurtarın' diyor" iddiasında bulunuyor.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle devirip Genel Başkan seçilen Özgür Özel, şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı krizlerle sık sık gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde baş başa yemek yedi.

Gazeteci Enver Aysever, kendi kanalında yaptığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yapıldığını iddia ettiği bir konuşmayı aktardı. İşte Enver Aysever'in anlattıkları...

Ekrem Bey talimat veriyor...

- Ekrem Bey ile Özgür Bey’in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor.

Beni bu adamdan kurtarın

- Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, ‘Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.’ Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor.