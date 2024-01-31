BIST 8.529
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.992,39
HABER /  SPOR

Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abone ol

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmayla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Caner Osmanpaşa da çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek 'olmazsa olmazıdır' dedi ekonomi programıyla ilgili önemli açıklama
Mehmet Şimşek 'olmazsa olmazıdır' dedi ekonomi programıyla ilgili önemli açıklama
Bomba Ekrem İmamoğlu iddiası! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu adamdan beni kurtarın" dedi
Bomba Ekrem İmamoğlu iddiası! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu adamdan beni kurtarın" dedi
Murat Kurum duyurdu! Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına yaş düzenlemesi
Murat Kurum duyurdu! Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına yaş düzenlemesi
DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti
DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün yerine transfer yaptı
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün yerine transfer yaptı
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Irak'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe
Irak'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe
Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı
Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu
Sadece uyuyarak demans riskini azaltabilirsiniz
Sadece uyuyarak demans riskini azaltabilirsiniz
Japonya'da betonun az kullanılması ölümleri engelliyor!
Japonya'da betonun az kullanılması ölümleri engelliyor!