Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Abone ol
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmayla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Caner Osmanpaşa da çalışmalara başladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
MKE Ankaragücü ile Sivasspor 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.