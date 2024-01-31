Azerbaycan Başbakanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü

Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov, temaslarda bulunmak için ülkesine gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

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Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Eğitim alanının iki ülke ilişkilerinde önemli yere sahip olduğu vurgulanan görüşmede, bu alandaki işbirliğinin mevcut durumu ve beklentileri ele alındı.