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Galatasaray taraftarıyla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray taraftarıyla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in görevine son verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Mitrovic’in Galatasaray karnesi

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve getirilen Karadağlı başantrenör, yeni sezonda da takımın başında kaldı. Zvezdan Mitrovic, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi'nde 23, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 10 olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmaya çıktı. Mitrovic yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet alırken, 16 maçta da parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ligde bu sezon 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise G Grubu’nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Cimbom, play-in oynayarak son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar son 16 turunda J Grubu’nda çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.

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