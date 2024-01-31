Müge Anlı'da kan donduran iddia: Depodan ceset kokusu geldi! Kayıp Hüseyin Çelik'in kızı Şerife stüdyoyu birbirine kattı

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı.