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Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu

Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü suçlu buldu.

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları finanse ettiği ve Kırım'daki çok etnikli toplum yapısını bozarak BM sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada nihai kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna-Rusya arasındaki davaya ilişkin nihai kararını dünya kamuoyuyla paylaştı.

UAD, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.

DAVAYA 32 DEVLET MÜDAHİL OLMUŞTU

Batılı ülkelerin birçoğu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırımı davasına, UAD Statüsü'nün 63. maddesi kapsamında müdahillik talebinde bulunmuştu. UAD, 9 Haziran 2023'teki kararında, Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak isteyen 33 ülkeden 32'sinin talebini kabul etmişti.

Müdahillik talepleri kabul edilen devletler arasında AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç bulunurken, bu devletlerin bazılar 18-27 Eylül 2023 tarihlerindeki duruşmalarda sözlü beyanlarda bulunmuştu.

RUSYA'NIN SOYKIRIM İDDİALARI

Rusya, Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki halka soykırım yapıldığını iddia etmiş ve Ukrayna topraklarında askeri operasyona başlamıştı.

Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu belirtmişti.

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