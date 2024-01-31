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Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 52 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 982 bin lira, en yüksek 2 milyon 57 bin 499 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,2 artışla 2 milyon 52 bin liraya yükseldi. 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 985 milyon 792 bin 129,77 lira, işlem miktarı ise 485,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 98 milyon 515 bin 41,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank, Garanti BBVA ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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