BIST 8.559
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.993,91
HABER /  GÜNCEL

Karacadağ eteklerinde şalvarlı ve fistanlı kayak keyfi

Karacadağ eteklerinde şalvarlı ve fistanlı kayak keyfi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi’ne gelen yöre halkı, şalvar ve fistan giyerek karda kaymanın keyfini çıkartıyor.

Abone ol

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Diyarbakır’a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından sezona merhaba diyen kayak merkezinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçilerin kayak yapmak için adresi oluyor. Günün erken saatlerinde merkeze gelen ziyaretçilerden yöre halkı şalvar ve fistanlarını giyerek hem kayak keyfi yapıyor hem de temiz havada mangal yakarak gönüllerince eğlenip halay çekiyor.

Yöresel kıyafetleriyle kaymaya gelen Abdulkadir Arslan, Karacadağ Kayak Merkezine geldiklerini, herkesi buraya davet ettiklerini söyledi.
Kayak kıyafetinin sıktığını, şalvarın daha rahat olduğunu belirten Arslan, herkes yöresel kıyafetiyle gelip gezdiğini, çok güzel bir yer olduğunu kaydetti. Ziyaretçilerden Emrullah Çelik, Siverek’ten kaymak için geldiklerini ifade ederek, kar yağdığı zaman her sezon geldiklerini dile getirdi. Yöresel kıyafetlerle daha rahat olduğunu aktaran Çelik, “Şalvar ve puşi ile geliriz daha rahat. Erzurum Palandöken hikaye, adres Karacadağ” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da 24 yaşındaki genç iş yerinde ölü olarak bulundu
Karaman'da 24 yaşındaki genç iş yerinde ölü olarak bulundu
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...
Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...
Jandarma, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı
Azerbaycan Başbakanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü
Azerbaycan Başbakanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü
Rusya: Esir düşen 195 Rus askeri ve 195 Ukraynalı asker takas edildi
Rusya: Esir düşen 195 Rus askeri ve 195 Ukraynalı asker takas edildi
Galatasaray taraftarıyla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi
Galatasaray taraftarıyla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi
Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 2,9 oldu
Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 2,9 oldu