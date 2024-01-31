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Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi

Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hakim olurken, Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da leylekler yuvalarını terk etmedi.

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Doğu'nun Çukurova'sı, Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 51'ine ev sahipliği yapan Iğdır'da şehrin simgesi haline gelen leylekler kış ayına rağmen şehri terk etmedi. Havanın sıcak ve güneşli geçmesinden dolayı leyleklerin yuvalarına yerleştiği görüldü. Kentte bulunan evlerin ve Iğdır Valiliği çatısında bulunan bacaya yuva yapan leylekler, halkın ilgi odağı oldu. Şehri terk ederek sıcak ülkelere giden leyleklerin Şubat ayının sonunda Iğdır'a gelmesi bekleniliyor.

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