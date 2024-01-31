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Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlığını sürdürüyor. Bolu ekibi, Yalçın Koşukavak yönetiminde dar alan ve pas çalışması gerçekleştirdi. Karaçayır'da bulunan tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular çalışmaya, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çalışma, hücum ve defans çalışmasıyla sürdü, çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. 3 puan için antrenmanda hırslı olan oyuncuların performansı Koşukavak'ın yüzünü güldürdü.

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