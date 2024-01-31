Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Abone ol

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlığını sürdürüyor. Bolu ekibi, Yalçın Koşukavak yönetiminde dar alan ve pas çalışması gerçekleştirdi. Karaçayır'da bulunan tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular çalışmaya, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çalışma, hücum ve defans çalışmasıyla sürdü, çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. 3 puan için antrenmanda hırslı olan oyuncuların performansı Koşukavak'ın yüzünü güldürdü.