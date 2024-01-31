BIST 8.497
DOLAR 30,35
EURO 32,96
ALTIN 2.000,44
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'da "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

Olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı.

Tartıştığı kişi bıçakladı

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırgan aranıyor

Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'dan istanbul'a taşındı

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
Borsa İstanbul rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul rekor seviyeyi gördü
Karacadağ eteklerinde şalvarlı ve fistanlı kayak keyfi
Karacadağ eteklerinde şalvarlı ve fistanlı kayak keyfi
Karaman'da 24 yaşındaki genç iş yerinde ölü olarak bulundu
Karaman'da 24 yaşındaki genç iş yerinde ölü olarak bulundu
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı
Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...
Altında gün sonu rakamları! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapan...
Jandarma, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı
Azerbaycan Başbakanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü
Azerbaycan Başbakanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü