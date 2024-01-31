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Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Ukrayna arasında yaptıkları arabuluculuk sayesinde yeni bir savaş esirleri takasının gerçekleştiğini duyurdu.

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BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takası konusunda yaptığı arabuluculuğun başarılı olduğu belirtildi.

Arabuluculuk sayesinde her iki taraftan savaş esirlerinin serbest kaldığı aktarılan açıklamada, arabuluculuk çabalarının başarılı olması için işbirliklerini olumlu karşılayan Rusya ve Ukrayna hükümetlerine teşekkür edildi.

Açıklamada, BAE'nin arabuluculuk başarısının Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığına dikkat çekildi.

Abu Dabi'nin Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, BAE'nin arabuluculuk çabaları doğrultusunda birkaç hafta önce de Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş esirleri takasının gerçekleştiği hatırlatıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak'taki açıklamasında, "Savaşın başlangıcından bu yana iki taraf arasındaki en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiği" ifade edilmişti.

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