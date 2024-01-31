HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe'de uzun süredir ayrılması beklenen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.Abone ol
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor ile yollar ayrılıyor.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Mor, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Fenerbahçe'den ayrıldı.
Emre Mor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra opsiyonsuz 4 aylık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Ayrıca oyuncunun ikinci yarıdaki maaşının tamamını Fatih Karagümrük üstlenecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.