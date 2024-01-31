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Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de uzun süredir ayrılması beklenen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Mor, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Fenerbahçe'den ayrıldı. 

Emre Mor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra opsiyonsuz 4 aylık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Ayrıca oyuncunun ikinci yarıdaki maaşının tamamını Fatih Karagümrük üstlenecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

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