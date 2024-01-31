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Fed, 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi

Fed, 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi

ABD Merkez Bankası (FED) 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı. Banka yılın ilk politika faizini yüzde 5,25/5,50 aralığında sabit tuttu.

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

FOMC tarafından yayınlanan karar metninde ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu ifade edildi.

Komite'nin dikkatli bir şekilde gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini değerlendirmeye devam edeceği ifade edilen karar metninde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor." ifadeleri yer aldı.

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