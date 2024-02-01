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Ankara'da polis aracından atlayan kadın yaşamını yitirdi

Ankara'da polis aracından atlayan kadın yaşamını yitirdi

Ankara'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması nedeniyle öldü.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada saat 16.00 sıralarında bir çiftin çocuklarıyla birlikte aile şiddeti nedeniyle müracaatta bulunmak üzere müdürlüğün ana giriş kapısına geldiği ifade edildi.

Çiftin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülmek üzere iki ayrı ekip aracına bindirildiği aktardı.

Polis aracından atladı

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Ekip aracı seyir halindeyken müşteki mağdur G.A. isimli kadın aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola atmış, bu esnada arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

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