Muhalif kanalların deprem çarpıtması ellerinde patladı! Murat Kurum daha önce de açıklamış

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, fondaş medyanın depremde hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili yürüttükleri algı operasyonuna açıklama getirerek, 'Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı' olduğunu vurguladı.

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Başta Halk Tv'de Şirin Payzın'ın sunduğu program olmak üzere çok sayıda muhalif medya unsuru Murat Kurum'un açıklaması üzerinden algı yaratma çabasına girişti. Daha sonra Murat Kurum tarafından yapılan açıklama ile de yarım ağızla da olsa işin gerçeğini izleyicilere aktarmak zorunda kaldılar.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.

Kurum özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplayarak, "Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar önemli." diye konuştu.

İstanbul'un depreme dayanıklı konutlarla yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "Her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" diye konuştu.

Fondaş medyadan büyük algı operasyonu

CHP yandaşı Halk TV, Kurum'un sözlerini çarpıtarak açıklamayı son dakika olarak "Büyük acıya, büyük itiraf" başlığıyla yayınladı. Daha sonra Murat Kurum yaptığı paylaşımla meselenin aslını açıkladı. Şirin Payzın bu kez de bu açıklamayı paylaşarak istemeye istemeye de olsa düzeltme yapmak zorunda kaldı.

Kurum daha önce de farklı kanalda aynı açıklamayı yapmıştı

Kurum'un “130 bin canımızı kaybettik" sözünü daha önce de 29 Nisan 2023 tarihinde, Haber Global TV canlı yayınında kullanmış, sayının son bir asrı kapsadığını Kurum, bizzat kendisi ifade etmişti.