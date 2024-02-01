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Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç öldü

Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde metro istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada, 19 yaşlarındaki iki kuzen bıçaklanarak yaralandı. Kuzenlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğerinin tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan diğer gruptaki 2 şüpheli ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay akşam saatlerinde Bornova Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuzen oldukları öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile karşı gruptaki K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve S.Y. bıçakla yaralandı; K.P. ve Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede çalışma yürütürken yaralanan kuzenler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Bıçakla yaralanan kuzenlerden Emirhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Yıldız'ın amcasının çocuğu olduğu öğrenilen S.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kısa sürede yakalandı

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheliler K.P. ve S.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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