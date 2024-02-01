Fatih Altaylı 'Zart zurt ayetleri' dedi! Cumhurbaşkanı Danışmanı 'mürted' ilan edip 'gereken yapılmalı' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube yayınında 'zart-zurt ayetleri' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Altaylı'yı 'dinden dönmüş' anlamına gelen 'mürted' ilan eden Saral, peş peşe ağır ifadeler kullandı. Mil-Diyanet Sen Başkanı da 'Altaylı'ya 'zibidi' dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz." dedi. Bu sözleri büyük tepki çekti. En sert tepki de Cumhurbakanı Başdanışmanı Oktay Saray'dan geldi. Saral, Fatih Altaylı'yı 'mürted' ilan etti, 'saniye geçirilmeden gereken yapılmalı' çağrısı yaptı.

İnsan suretinde mendebur iblisin evladı!

Fatih Altaylı'nın 'zart zurt ayetleri' sözlerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, "Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor..." dedi.

Mürdet, zındık, ajan, Müslüman kılıklı alçak!

"İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted (dinden dönmüş) zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir." diyen Oktay Saral, "Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

'Zibidi' dedi ekledi: Bedelini ödemedi

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalleddin Gül de 'zibidi' dediği Fatih Altaylı için, "Bu saygısız ve hadsiz adam yaptıklarının bedelini ödemelidir" çağrısı yaptı. Gül sosyal medya hesabından "Fatih Altaylı isimli zibidi yine kendisinden söz ettirecek bir hadsizliğe imza atmış. Kur’an-ı Kerim’e ve dini değerlerimize sürekli hakaret eden Altaylı, Kur’an ayetleri için HAŞA ‘Zart-Zurt ayetleri’ ifadesini kullanmış. Sürekli aziz milletimizin sinir uçlarıyla oynayan bu saygısız ve hadsiz adam yaptıklarının bedelini ödemelidir." ifadelerini paylaştı.