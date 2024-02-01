Tayini çıkan doktora mahalle muhtarından plaket

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi Sağlık Ocağında 5 yıldır görev yapan Dr. Ali Arı'nın İzmir'e tayin olması mahalle halkını üzerken, Dadağlı Mahalle Muhtarı İlyas Tosun, Dr. Arı'ya bugüne kadar mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesi Sağlık Ocağı'nda 5 yıldır görev yapan Aile Hekimi Dr. Ali Arı'nın İzmir'e tayininin çıkması mahalle halkını üzdü. Sevilen Dr. Ali Arı'nın mahalleden ayrılmasına oldukça üzüldüklerini kaydeden Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun, Dr. Arı'ya plaket takdim ederek bugüne kadar mahalle halkına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Duygulu anların yaşandığı plaket töreninde konuşan Muhtar İlyas Tosun, "Mahallemizde beş yıldan bu yana gece gündüz demeden halkımıza sağlık hizmeti veren doktorumuzun tayin olması bizleri derinden üzüntüye boğdu. Bu nedenle doktorumuza mahalle halkım adına başarılar dilerim." dedi.

Dr. Ali Arı da plaket töreninde beş yıldan beri mahalle halkı ile kaynaştıklarını dile getirerek Dadağlı Mahallesini hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.