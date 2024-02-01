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DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'ya Meral Danış Beştaş aday!

DEM Parti kararını verdi! İstanbul'da Başak Demirtaş, Ankara'ya Meral Danış Beştaş aday!

CHP ile açıktan ittifak isteyen DEM Parti, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime girmeye karar verdi. İsail Saymaz, HDP içinden son kulisleri ve Batı'daki hangi ilde kimin aday olarak yarışacağını isim isim yazdı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip oluyor...

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Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın cezaevi ziyaretinin hemen ardından "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sürüyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, DEM Parti kulislerini yazdı. Buna göre DEM Parti İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok batı ilinde kendi adaylarıyla seçime girmeye karar verdi. İşte "DEM Parti, bu hafta sonuna kadar adaylarını açıklayacak" diyen Saymaz'ın köşesinden bazı satır başarı... 

Demirtaş'ın eş başkanı Kenanoğlu!

Şu an İstanbul’da herkesin birbirine en çok yönelttiği ve yanıtı en çok merak edilen soru şu olsa gerek:
DEM Parti aday çıkaracak mı?
Yanıt veriyorum:
Başak Demirtaş’ın aday olabileceğini açıklamasından sonra, eğer bir son dakika değişikliği yaşanmazsa seçime girmeyi tasarlıyorlar. 
Demirtaş, resmi başvuru yapmadı.
Ancak DEM Parti kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor.  
Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu’nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul’a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP’lileri hedefliyorlar.

Ankara, Antalya ve Bolu adayları...

Ankara’da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya’da Kemal Bülbül ve Bolu’da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği’nin eski başkanıydı.  Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor.

Soyer gitti, DEM Parti'de karar değişti 

Tunç Soyer yerine Cemil Tugay’ın tercih edilmesi, DEM’in İzmir’de aday çıkarmama kararını değiştirdi. Bir DEM Partili yetkili “İzmir’de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay’a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer’in gösterilmemesine eleştiriler var” diyor.

Mersin'de CHP adayına destek

Aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa’da da adaylar belirleniyor. DEM Parti, yalnızca Mersin’de CHP’li Vahap Seçer’i destekleyecek.

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