CHP'deki kaosu böyle 'ti'ye aldı! 'Dibe vurmadan yüzeye çıkamazsın' 'Mikser İmamoğlu'

CHP'de yerel seçimlere hazırlık kaos ve kavalar eşliğinde sürüyor. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgası artık saklanamıyor. İzmir'deki aday seçimi CHP'de yaşanan kaosun üzerine tuz biber ekti. İşte CHP'de yaşananları 'ti'ye alan Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'nin yerel seçim stratejisini yazdı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken CHP’nin gündeminde olan konuları değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Sanırım CHP, önümüzdeki yerel seçim için ‘Dibe vurmadan yüzeye çıkamazsın’ doktrinini deniyor” dedi. CHP'nin Can Atalay konusundaki cılız tepkisini de eleştiren Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümleri...

İŞLEVSİZLİK İSYANI: Can Atalay kararı karşısında CHP’nin işlevsizliği, bütün muhaliflerin dilinde. “Böyle muhalefet olmaz olsun” deniyor.

İZMİR KARGAŞASI: Özgür Özel, partideki değişimi kanıtlamak adına İzmir’i darmadağın etmiş durumda. Her ilçeden ayrı bir ses çıkıyor.

NAZİK BAŞKALDIRI: Tunç Soyer, nazik bir başkaldırı içinde. “Adil olmayan bir karar alındı” diyor. “Anket sonuçlarına uyulmadı” diyor.

İmamoğlu parti içinde mikserlik yapıyor

AKŞENER’İN HÜCUMU: Meral Akşener, doğrudan İmamoğlu’na yükleniyor. Hem de ne yüklenme! İmamoğlu’na “Saraçhane” diye isim takmış.

MİKSER İMAMOĞLU: İmamoğlu, “Benim önceliğim belediyeyi kazanmak” diyerek kenarda durmuyor. Partinin adaylarına karışıyor, mikser gibi karıştırıyor partiyi.

DEM Parti tehdidi CHP'nin ensesinde

DEM TEHDİDİ: Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, resmen aday olmak için başvurmuş durumda. DEM’in nefesi, partinin ensesinde.

ALEVİ KÜSKÜNLÜĞÜ: Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları, resmen ayağa kalkmış durumda. “Aleviler budanıyor” algısıyla Alevilerin partiye küsmesine oynuyorlar.

“Dibe vurmadan yüzeye çıkamazsın”

ESKİ ORTAKLAR ARAZİ: Saadet, DEVA, Davutoğlu, hatta Gültekin Bey bile CHP’nin kıyısından geçmiyor. Saadet adayı, İmamoğlu’na vuruyor da vuruyor.

Sanırım CHP, önümüzdeki yerel seçim için... “Dibe vurmadan yüzeye çıkamazsın” doktrinini deniyor.

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