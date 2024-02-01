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Benzine zam geldi tarihinde ilk kez böyle oldu! 1 Şubat 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam geldi tarihinde ilk kez böyle oldu! 1 Şubat 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri güne zam haberiyle uyandı. Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı! Benzin fiyatları tabelalarda zamlı tarifede yandı. Benzinin litresi 95 kuruş arttı ve Türkiye'nin birçok ilinde benzinin litresi ilk kez 40 liranın üzerine çıkmış oldu. İşte 1 Şubat 2024 Perşembe günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Motorin litre fiyatları peş peşe gelen zamlar ile 43 liranın da üzerine yükselerek tarihi rekor seviyesini görmüştü. Bugün benzin litre fiyatı da 0,95 kuruş arttı. Böylece benzin de 40 liranın üzerine çıkarak en yüksek satış fiyatını gördü.

Zam sonrası benzin fiyatları... 

Zam sonrası fiyatlar İstanbul’da ortalama 39,32 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,18 TL’ye yükseldi. Anadolu'nun birçok ilinde de benzinin litre fiyatı 40 liranın üzerine çıktı. 

1 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL
Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 39,98 TL
Motorin: 42,35 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 40,18 TL
Motorin: 42,54 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

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