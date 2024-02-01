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Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34

Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34

Ardahan'da günlük yaşam felç oldu. Havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü.

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Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti. Gece eksi 30 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü. Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu.
Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı. Ağaçların kırağı ve yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğukta çalışmayan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.
Özgür Evliyaoğlu, şiddetli kışın yaşandığı Ardahan’da soğukla mücadelenin başladığını söyleyerek, "Son günlerde dondurucu soğuklarla mücadele ediyoruz. Sabah saatlerinde araçlar çalışmıyor. Akşam saatlerinde üzerine battaniye alarak gezenler bile var" dedi.

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