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Şanlıurfa’da ev çöktü! Ölenler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da ev çöktü! Ölenler ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

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Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gitti.

Uyudukları sırada ev çöktü

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan ve Serap Urak hayatını kaybetti.Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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