BIST 8.603
DOLAR 30,37
EURO 32,84
ALTIN 1.995,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Adana'da korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak
Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak
Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34
Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34
Kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!
Kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!
Erciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Erciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Şanlıurfa’da ev çöktü! Ölenler ve yaralılar var
Şanlıurfa’da ev çöktü! Ölenler ve yaralılar var
Kırklareli’nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kırklareli’nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
Mısır piramitlerini granitle kaplama projesi olay oldu
Mısır piramitlerini granitle kaplama projesi olay oldu
Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç öldü
Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç öldü
Maltepe'de kontrolden çıkan araç restorana girdi
Maltepe'de kontrolden çıkan araç restorana girdi